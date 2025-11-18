2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 2 hafta içerisinde 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde, 89 araç ve 6 bot ele geçirilirken; toplam 69 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, yakalanan 69 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 47’si tutuklandı. 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yakalanan düzelsiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.