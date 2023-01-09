2 bin yıllık yeraltı mağaralarında defineci tahribatı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Boyacıköy’de bulunan 2 bin yıllık geçmişe sahip yeraltı şehrinin başı define avcılarıyla dertte. Zamanında çok sayıda insanın barındığı tarihi mağara delik deşik edildi. Tarihi ve kıymetli eşya arayan define avcıları, izinsiz kazı yaparak mağarayı tahrip etti.

Şu anda hiçbir insanın yaşamadığı yerdeki Boyacıköy Antik Yeraltı Şehri’nin sit alanı ilan edilerek koruma altına alınması istendi. Ayrıca üst taş yapıları kazınarak mağara evler ve kiliseler arasında sonradan örülen duvarların arası açılarak bir plan dahilinde kültür ve medeniyet havzası olarak değerlendirilmesi de gelen talepler arasında. Aksi halde, tahripkâr definecilerin tahripleri ile eserin yok olmayla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

BOYACIKÖY ANTİK YERALTI ŞEHRİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Boyacıköy’de toprağın üzerinde bulunan yonu ve moloz taştan yapılan Boyacıköy Antik Yeraltı Şehri, mağaralardan oyularak birbirine geçilebilen sayısız odacıktan oluşuyor. Giriş kısmının yıkıldığı büyük mağara kilise girişinden üst kata çıkılabilmekte ve birbirine geçilebilen odacıklardan geçilerek 200 metre uzaktaki diğer kiliseye ulaşılabilmektedir. Yine büyük kilisenin alt girişinden de eğilerek 200 metre aşağıdaki deredeki suya ulaşılabilmektedir.

Ayrıca iki yamaca yerleşen köyün, Kesteller(Kale) denilen batı yamaç tepesindeki sıra kayalık ise iki kat şeklinde oyularak insan ve hayvan barınağı şeklinde bir yaşam alanına dönüştürülmüştür. Bu yamaca gerdan gibi dizilen oyma odacıkların 200 metre kadar ileri hizasında üç katlı olarak oyulan bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. İki vadi kenarındaki kayalıklar birbiriyle irtibatlı olarak oyularak yüzlerce insan ve hayvan barınağı oluşturulmuştur.

Bölgede 2 bin yıllık, mağara şeklinde oyulan iki küçük, bir büyük kilise bulunmaktadır. Büyük kilise son iki asırdır, bezirhaneye dönüştürülmüş olup, 10 metrelik ahşap burgusu ve 2 metrelik yuvarlak seten taşı şu an toprağın altında kalmış durumdadır. Büyük kilisenin az ilerisinde örneğine ülkemizde az rastlanır mağaradan oyma bir mescid bulunmaktadır. Mescidin taştan örülü son cemaat mahalli ve minber minaresi yıkılmıştır ama iç namazgah bölümü, mihrabı ve hanımların namaz kıldığı kadınlık varlığını sürdürmektedir.