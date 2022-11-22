2 buçuk aydır maaş alamayan fabrika işçileri iş bıraktı

Tomarza Tekstil Fabrikasında çalışan bir grup işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.  Her maaş döneminde işverenin kendilerini oyaladığını belirten işçiler, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım talep etti.

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  • 22.11.2022 17:46
  • Güncelleme: 22.11.2022 17:46
2 buçuk aydır maaş alamayan fabrika işçileri iş bıraktı

Tomarza Tekstil Fabrikası’nda çalışan 24 kişi, yaklaşık 2,5 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra iş bırakan, aralarında makine ustası ve teknik elemanın olduğu işçiler, açıklama yaptı. Abiye (özel gün kıyafeti) dikimi gerçekleştirilen tekstil fabrikasında çalışan işçilerden birisi olan ve iş bırakan Halil Altınbaş, fabrikaya, noter üzerinden alacaklarını tahsil edemediklerine dair ihtarname göndereceklerini söyledi. 

İşveren ile maaşlarını almak için sürekli görüştüklerini ifade eden Altınbaş, “Biz Cuma günü maaşlarımızı alamadığımız için iş bıraktık. Ayın 21’nde maaşlarımızı alacağımızı söylediler ama yatırmadılar. Patron bize 10 gün içerisinde maaşların yatacağını söyledi. Sürekli bu şekilde öteliyorlar” dedi.

23 Haziran 2022 tarihinde iş başı yaptıklarına ama 2 ay boyunca sigortalarının yapılmadığını da belirten Altınbaş, “Biz 23 Haziran’da iş başı yaptık ama sigortamız Ağustos ayında başladı. Asgari ücretle işe başladık, bize maaş kartı verdiler. Kartlarımıza asgari ücret yatırıyorlardı ama maaş günleri kartlarımızı alıp paraları kendileri çekiyordu. Bize ise zarf içerisinde 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında maaş veriyorlardı. İlk aylarda paraları bu şekilde yatırdılar. Şu an banka kartlarımız bizde ancak yaklaşık 80 günlük maaşımızı ödemediler” şeklinde konuştu.

Sorunu Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’e de ilettiklerini belirten Halil Altınbaş, Başkan Şahin’in maaşların yatırılması için girişimde bulunduğunu sözlerine ekledi.

1ha

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