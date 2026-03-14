2 çocuk babası, kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu

2 çocuk babası, kadavradan alınan böbrekle sağlığına kavuştu

(RHA)- Kayseri Şehir Hastanesi’nde, 2 çocuk babası forklift operatörü Emin Doğan (50), kadavradan alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Doğan, “Bir gece ansızın telefon geldi. Çıktık, geldik. Allah bize nasip etti. Herkese ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hasta, geçen 26 Şubat’ta hayatını kaybetti. Hastanın böbreği ailesinin bağışıyla aynı hastanede tedavisi devam eden Emin Doğan’a verildi. Bunun üzerine böbrek, evli 2 çocuk babası Doğan’a nakledildi. Nakil sonrası forklift operatörü Doğan, sağlığına kavuştu. Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Tamer Arıkan, böbrek hastalıklarının riskinden bahsetti. Arıkan, “Böbreklerimiz vücudumuzda hayati öneme sahip organlarımızdır. Her gün yaklaşık 180 litre kanımızı süzgeçten geçirerek, zararlı maddeleri vücudumuzun dışına atmaktadır. Bunun dışında tansiyonumuzun kontrolünde, kemikte, kemik yapımında ve kan yapımında, ayrıca vücudumuzda su ve elektrolit dengesinin sağlanmasında da önemli görevleri vardır. Ancak böbrek hastalıkları, çok sinsi seyredebilmektedir. Farkına varılmadığında son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyene kadar hastalarımız maalesef fark edememektedir” ifadelerini kullandı.

“5 KİŞİDEN 1’İ HERHANGİ BİR EVREDE BÖBREK YETMEZLİĞİNE SAHİPTİR”

Erken teşhisin öneminden bahseden Arıkan, “Ülkemizde de yaklaşık 5 kişiden 1’i herhangi bir evrede böbrek yetmezliğine sahiptir. Böbrek hastalıklarıyla ilgili en önemli risk faktörleri şeker hastalığı, obezite, hipertansiyon ve ailede böbrek yetmezliği olmasıdır. Buradan tabi, şunu da söylemem gerekiyor. İşin sevindirici yanı böbrek hastalıklarını erken teşhis edersek, erken yakalayabilirsek uygun yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın tedavisi yapılabilmekte ve ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Buradan şu mesajı vermek istiyorum halkımıza. Böbrek kontrollerinizi zamanında yaptırın. Şeker hastalığınızı, hipertansiyon hastalığınızı kontrol altında tutun. Her gün yeterli miktarda sıvı alın ve uygun yaşam tarzı değişikliklerini hayatınıza kazandırın. Son dönem böbrek yetmezliğinin yani diyalize giren hastalarımız için en güzel, en fizyolojik tedavi metodu bildiğiniz üzere böbrek naklidir. Ancak böbrek naklinde sorun şu ki böbrek bulunamamaktadır. Ülkemizde çok sayıda insan böbrek nakli olabilmek için uzun zaman, uzun süreler sırada kayıtlı olarak beklemektedir. Dolayısıyla halkımızın organ bağışında daha çok duyarlı davranıp daha çok organ bağışında bulunmaları gerekmektedir” dedi.

“İLK KEZ KADAVRADAN NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kadavradan ilk defa nakil gerçekleştirdiklerine ve organ bağışının önemine dikkat çeken Arıkan, “Emin Bey, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kez kadavradan nakil gerçekleştirdiğimiz hasta. Daha önce çok sayıda canlıdan gerçekleştirdik ama bu kez kadavradan nakil olayı Emin Bey'e nasip oldu. Lütfen organ bağışı konusunda vatandaşlarımız hassas olsun. Çok sayıda insan yaşam için umut bekliyor. Emin Bey, hastanemizde ilk kez kadavradan böbrek nakli yaptığımız hastamızdır. Daha önce çok sayıda canlıdan nakil yaptık. Ancak, Emin Bey'e kadavradan nakil kısmet oldu. Diyaliz hastaları çok sayıda ülkemizde ve dünyada böbrek nakli için beklemektedir. Ancak böbrek için en iyi kaynak kadavra olmalıdır. Bu nedenle organ bağışında lütfen hassasiyet gösterelim” diye konuştu.

“HERKESE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR”

Kadavradan alınan böbrekle hayata tutunan Emin Doğan ise, “1 sene böbrek nakli bekliyordum. Nakil bana çıktı bu. Benim eşi böbreğini verecekti ama uygun olmadı. Kadavraya başvurduk. Kadavradan çıktı. Bir gece ansızın telefon geldi. Çıktık, geldik. Allah bize nasip etti. Yani ben herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Bize bağışta bulunan aileye de çok teşekkür ediyorum. Kendilerine sabırlar diliyorum. Sağlıklı insanlar da şartları el verdiği sürece, organ bağışı konusunda duyarlı olsunlar. Her bir organ, bir can demek” diye konuştu.