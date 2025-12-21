2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı

Kayseri’de esnaf, sanatkârlar ve vatandaşlarla da sürekli istişare halinde olan ve sosyal belediyecilik örneği sergileyen Başkan Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ın davetiyle özel bir toplantı salonunda yapılan, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura töreninde yer aldı. Yaptığı değerlendirmede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Oto Sanatkârlar Odası 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura törenine; AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli hak sahiplerimiz ve değerli aileleriyle birlikte katıldık. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şeyhi Odakır ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; alın terinin ve üretimin yeni adresi olacak iş yerlerinin esnafımıza güç, şehrimizin ekonomisine bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir aile anlayışı içerisinde bir arada olduklarına ve hizmet ettiklerine işaret ederek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Siyasi hizmet sürecindeki tecrübelerinden, hatıralarından bahsederek bilgiler veren Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol göstermesi ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye özen gösterdiklerini paylaştı. Büyükkılıç, bütçesinden yatırıma en fazla pay ayıran bir büyükşehir belediyesi olduklarını vurgulayarak, 16 ilçe belediyesi ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmette bulunduklarının altını çizdi. Başkan Büyükkılıç Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış yaklaşık 50 bin esnafı bulunan Kayseri’nin esnaf şehri olduğunu da paylaşarak dayanışma içerisinde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını kaydetti. Büyükkılıç, esnaf ile tüm vatandaşlara seslenerek, "Bize bu hizmet fırsatını veren sizlersiniz. Siz var iseniz biz varız. Sizlerden biri olduğumuzu, sizlerle beraber bir anlam ifade ettiğimizi biz asla göz ardı etmeyiz" dedi. Büyükkılıç sözlerinin sonunda sanayi sitelerinin yenilenmesi gerektiğine işaret ederek, sözü kentsel dönüşüme getirdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile en fazla kentsel dönüşüm gerçekleştiren iller arasında yer aldığını belirtti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir proje olduğunu ifade ederek, projede katkıları olan Başkan Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.