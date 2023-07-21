2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbari araştırma sonucunda daha önce haklarında işlem yapılan 2 farklı şüpheli ifadelerinde Ç.T. isimli şahıstan uyuşturucu aldıklarını söyledi. Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Ç.T. isimli kişinin evi ve arabasından arama yapıldı. 3 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince Yahyalı İlçesinin Yerköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda da F.Ş. ve C.A. isimli şüphelilerin çadırlarında arama yapıldı. Yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 10 gram bonzai ve kağıda sarılı vaziyette şeffaf poşet içerisinde 4 adet extasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Ç.T. ve F.Ş. ise işlemlerinin ardından Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.