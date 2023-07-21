2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 3 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişiden 1'i serbest kalırken 2'si Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. 

PAYLAŞ
  • 21.07.2023 20:32
  • Güncelleme: 21.07.2023 20:32
  • 45
2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbari araştırma sonucunda daha önce haklarında işlem yapılan 2 farklı şüpheli ifadelerinde Ç.T. isimli şahıstan uyuşturucu aldıklarını söyledi. Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Ç.T. isimli kişinin evi ve arabasından arama yapıldı. 3 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 

Öte yandan jandarma ekiplerince Yahyalı İlçesinin Yerköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda da F.Ş. ve C.A. isimli şüphelilerin çadırlarında arama yapıldı. Yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 10 gram bonzai ve kağıda sarılı vaziyette şeffaf poşet içerisinde 4 adet extasy hap ele geçirildi. 

Gözaltına alınan C.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Ç.T. ve F.Ş. ise işlemlerinin ardından Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yatırım bahanesiyle vatandaşı 16 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı

Yatırım bahanesiyle vatandaşı 16 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı

Duran Soyuğur son yolculuğuna uğurlandı

Duran Soyuğur son yolculuğuna uğurlandı

Kiraları Düşürecek Yeni Konut Modeli çok konuşulacak

Kiraları Düşürecek Yeni Konut Modeli çok konuşulacak

İncesu Belediyesi araç filosunu genişletti

İncesu Belediyesi araç filosunu genişletti

Kocasinan Belediyesi sokak oyunlarıyla çocukların yüzünü güldürüyor

Kocasinan Belediyesi sokak oyunlarıyla çocukların yüzünü güldürüyor

Sokak Oyunları Şenliği ilgi görüyor

Sokak Oyunları Şenliği ilgi görüyor

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

Depremzede aile Kayseri'de İstikbal Mobilya şubesi açtı

Depremzede aile Kayseri’de İstikbal Mobilya şubesi açtı

DAHA FAZLA
Araç içinden 20 bin lira çaldı, kayıplara karıştı

Araç içinden 20 bin lira çaldı, kayıplara karıştı

Vatandaşı 16 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Vatandaşı 16 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Mimarisiyle Kayseri'de tek olan Saçmacı Cami ibadete açıldı

Mimarisiyle Kayseri'de tek olan Saçmacı Cami ibadete açıldı

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri LKS'de derece yaptı

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri LKS'de derece yaptı

Yahyalı'da uyuşturucu Operasyonları

Yahyalı'da uyuşturucu Operasyonları