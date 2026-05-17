2. Geleneksel Havacılık Festivaline Yoğun İlgi

2. Geleneksel Havacılık Festivali Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başladı. 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar açık olacak festivalde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve havacılık alanında uzman görevliler yer alıyor. Gerçekleştirilen festivale; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, il müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kayseri’deki Fabrika Seviyesi Bakım, Onarım ve Retrofit tesislerinin yalnızca Kayseri için değil Avrupa için de önemli bir konumda olduğu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatle yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. Yüzyıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi, buraya tayyare fabrikası, Tomtaş kurulmuştu. 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 1949 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının, Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenabı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenabı Allah nasip eylesin. FASBAT tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil, Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip” ifadelerini kullandı.