2 kilogram metamfetamin piyasa sürülmeden ele geçirildi

Kayseri il Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. İl jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda ise piyasa sürülmek üzere olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirilerek satışı engellendi.

Şüpheli kişiler hakkında ise adli işlem başlatıldı.