2 kilogram metamfetamin piyasa sürülmeden ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 kilogram Metamfetamin ele geçirildi.
- 27.04.2023 11:00
- Güncelleme: 27.04.2023 11:00
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Kayseri il Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. İl jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda ise piyasa sürülmek üzere olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirilerek satışı engellendi.
Şüpheli kişiler hakkında ise adli işlem başlatıldı.
1ha
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