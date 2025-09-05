2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
Kayseri'de meydana gelen bıçaklama olayında 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Ç.A.K. (21), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bıçakla yaralama olayı sonrası çalışma başlattı. Yapılan saha takibi sonucu, kısa süre önce başka bir ilden Kayseri’ye gelen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ç.A.K. (21) suç aletiyle birlikte yakalandı.
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yaralanan 2 vatandaşın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.