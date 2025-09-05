2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Kayseri'de meydana gelen bıçaklama olayında 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Ç.A.K. (21), polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bıçakla yaralama olayı sonrası  çalışma başlattı. Yapılan saha takibi sonucu, kısa süre önce başka bir ilden Kayseri’ye gelen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ç.A.K. (21) suç aletiyle birlikte yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yaralanan 2 vatandaşın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı
CHP'nin İlçe Kongresi ertelendi
Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
