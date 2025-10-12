2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 2 kişiye karşı gerçekleştirilen silahla kasten yaralama olayı ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde; C.K. (21), M.Y. (20) ve C.T. (38) saklandıkları adreslerde olayı gerçekleştirdikleri 2 adet tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. C.K. ve M.Y isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan 2 vatandaş kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.