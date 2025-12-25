2. Konut ve Yapı Fuarı Düğün Salonunda Açıldı

Tokgöz Grup tarafından organize edilen 2. Konut ve Yapı Fuarı 25-28 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Geldiğimiz noktada Kayseri gerçekten fuarlarla anılmaya başladı. Mustafa Tokgöz konut ve yapı fuarında bir ilki başlattı ve bir önceki fuara göre bu kadar ilgi olmasını beklemiyorduk. Zil seslerinin sürekli çaldığı, avantajlı imkanların olduğunu vatandaşın bana söylediği bir fuar gerçekleştirdik. Büyük bir talep olduğu da gördük. Bu şehirde ilkleri gerçekleştirmek için mücadele eden Mustafa Tokgöz’ü, Flamingo ve ekibini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Geçen yıl açılışta bu kadar katılım, ilgi yoktu. Demek ki her şeyin bir ilki var ekibi tebrik ediyorum. Şehrimizin böyle bir fuara ihtiyacı olduğunu gözlemlemiş olduk. Ticaretin, sanayinin şehri olan Kayserimizde konut sektörünün ya da bu sektörle ilgili birimlerin paydaşları diyebileceğimiz alanlarında şehirde önem arz ettiğini, Kayserililerin de itibar ettiği, ilgi duyduğu alanda önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Fuarın hayırlı olmasını temenni ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.