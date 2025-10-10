2 Mahalleye 12 km asfalt yol

Subaşı Mahallesi’nde çalışmaların hafta başı itibariyle son bulacağını mahallelerin yeni ve konforlu yollara kavuşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizin her köşesine nitelikli yollar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimize de ihtiyacı olan birçok hizmeti kazandırıyoruz. Küçükbürüngüz Mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Subaşı Mahallemizde ise çok az kaldı; pazartesi günü tamamlamayı düşünüyoruz. Bu büyük bir çalışma. Her iki mahallemizde yaklaşık 12 kilometre yolun asfaltını yapmış oluyoruz. 21 adet cadde ve sokakta çalışma yapmış olduk. Bu iki mahallemize de doğalgaz gelirken, yaya yolları da yapıldı. Bazı yerlerde ise elektrik hatları yerin altına alındı. Yapılan bu kapsamlı yol çalışmalarımızla hem ilçe merkezindeki ulaşım ağını güçlendiriyoruz hem de kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltiyoruz. İhtiyaç duyulan her mahallede yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarına asfalt yollar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımız ilçemizin her yerinde daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürecek. Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ve yeni yollarımız Küçükbürüngüz ve Subaşı Mahallelerimize hayırlı olsun. Burada özveri ve büyük emekle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.