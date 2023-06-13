2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Kayseri’de 2’nci Amatör Küme’de dört grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Play-Off’a kaldı. 1’nci Amatör Küme’ye yükselme çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri çekilen kura ile yapıldı. Pazar günü oynanacak olan müsabakaların kazananı yarıfinale yükselecek.

Play-Off Çeyrek Final programı şu şekilde;

Büyüleyenspor - Yeni Mahallespor (Erkilet Stadı) saat 17.30,

KaleSpor - Sarız Anadolu Spor (Erkilet Stadı) saat 15.00,

Döğerspor - Yeşilspor (Argıncık Stadı) saat 15.00,

Yeni Esenspor - Talas İdman Yurdu (Argıncık Stadı) saat 17.30