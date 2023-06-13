2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı
Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 2'nci Amatör Küme Play-Off kura çekimi gerçekleştirildi.
- 13.06.2023 18:01
- Güncelleme: 13.06.2023 18:02
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Kayseri’de 2’nci Amatör Küme’de dört grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Play-Off’a kaldı. 1’nci Amatör Küme’ye yükselme çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri çekilen kura ile yapıldı. Pazar günü oynanacak olan müsabakaların kazananı yarıfinale yükselecek.
Play-Off Çeyrek Final programı şu şekilde;
Büyüleyenspor - Yeni Mahallespor (Erkilet Stadı) saat 17.30,
KaleSpor - Sarız Anadolu Spor (Erkilet Stadı) saat 15.00,
Döğerspor - Yeşilspor (Argıncık Stadı) saat 15.00,
Yeni Esenspor - Talas İdman Yurdu (Argıncık Stadı) saat 17.30