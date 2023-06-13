2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 2'nci Amatör Küme Play-Off kura çekimi gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 18:01
  • Güncelleme: 13.06.2023 18:02
  • 54
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2’nci Amatör Küme’de dört grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Play-Off’a kaldı. 1’nci Amatör Küme’ye yükselme çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek olan takımların eşleşmeleri çekilen kura ile yapıldı. Pazar günü oynanacak olan müsabakaların kazananı yarıfinale yükselecek. 

Play-Off Çeyrek Final programı şu şekilde;

Büyüleyenspor - Yeni Mahallespor (Erkilet  Stadı) saat 17.30,
KaleSpor - Sarız Anadolu Spor (Erkilet Stadı) saat 15.00, 
Döğerspor - Yeşilspor (Argıncık Stadı) saat 15.00,
Yeni Esenspor - Talas İdman Yurdu (Argıncık Stadı) saat 17.30

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Halı yıkama fiyatları güncellendi

Halı yıkama fiyatları güncellendi

DAHA FAZLA
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı