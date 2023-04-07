2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazhacı Mahallesi’nde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

F.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.