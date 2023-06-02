2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe
28 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kayseri genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan g,89, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 2,11 oranında oy almıştı.
- 02.06.2023 13:49
- Güncelleme: 02.06.2023 13:49
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28 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kayseri genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %67,89, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu da %32,11 oranında oy almıştı.
Kayseri genelinde tüm ilçelerde birinci olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu Kayseri'nin 3 ilçesinde %40'ın üzerinde oy aldı.
Millet İttfakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok oy oranına sahip olduğu ilçe %42,24 ile Akkışla. Bunu %42,23 oranı ile Sarız ve %41,55 oranıyla Talas takip ediyor.
Haber Merkezi
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