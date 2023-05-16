2. Ürgüp Kitap Günleri başlıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde “2. Ürgüp Kitap Günleri” etkinliği başlıyor.

Ürgüp Belediyesi’nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği kitap günleri ve yazar okur buluşmalarının 2.’si 20 Mayıs’ta başlayacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, 20 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Kitap Günleri’nde 30 farklı yayınevi ve binlerce kitap bulunacağını belirtti. Kitap günlerinde yazar-okur buluşmalarıyla söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceğini ifade eden Başkan Aktürk, "Tüm öğrencilerimiz ve kitap dostlarını Turgut Özal Kültür Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.

19 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle “Gençlik” temasıyla düzenlenecek kitap günlerinin açılış günü olan 20 Mayıs saat 15.00’de Eğitimci Yazar Merve Gülcemal’in “Bir Zamanlar Bizde gençtik” konulu söyleşisi, 23 Mayıs saat 20.00’de Eğitimci Yazar Hayati İnanç’ın “Hayata Şiirden Bakmak” konulu söyleşisi, 27 Mayıs 2023 tarihinde de saat 15.00’te Dilek Cesur’un ‘Mutlu Aileler, Mutlu Çocuklar” konulu söyleşisi, kitap fuarı çerçevesinde Ürgüplülerle buluşacak.

Binlerce kitabın uygun fiyatlarla kitap severlere ulaşacağı kitap günleri, 20 - 27 Mayıs tarihlerinde her gün saat 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında Turgut Özal Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.