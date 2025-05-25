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2 Uyuşturucu taciri 1.5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda B.Ç. (21) ve A.D. (20) yakalandı. 1 kilogram 503,45 gram narkotik madde ele geçirildi.

2 Uyuşturucu taciri 1.5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar neticesinde; B.Ç. (21) ve A.D. (20) saklandıkları adreslerde yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 kilogram 503,45 gram narkotik madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

B.Ç. ve A.D. isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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