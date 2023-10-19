2 yayanın ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne ’taksirle birden fazla ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilerek ehliyetine 5 ay süreyle el konuldu.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan B.D., hayatını kaybeden H.H.Ç. ve B.Ç.’nin yakınları ve vekilleri hazır bulundu. Sanık B.D. duruşmada verdiği ifadede, önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve beraatini talep ettiğini söyledi. H.H.Ç. ve B.Ç.’nin yakınları ise, "Evlatlarımızın kanı yerde kalmasın, arkalarında 3 yetim bıraktılar, şikayetçiyiz" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, sanık B.D.’nin ’taksirle birden fazla ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanığın ehliyetine de 5 ay süreyle el konuldu.

Olay

30 Mayıs 2023 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı’nda yaşanan olayda Nevşehir’den kamyoneti ile Kayseri’ye gelen B.D., yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç.’ye çarpmış, H.H.Ç. (38) ve B.Ç. (35) kaza sonucu yaşamını yitirmişti.