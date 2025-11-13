12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında “Hırsızlık” suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00’de bakım nedeniyle kapatılacak
Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'
Başkan Arıkan: “Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor”
5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem
5 günlük trafik denetimlerinde bin 756 sürücüye cezai işlem
Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!