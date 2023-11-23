2 yıldır 18 farklı suçtan aranan kadın Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polisin aranan şahısların yakalanmasına yönelik 20 adrese düzenlediği operasyonda 9 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2 yıldır firar olan kadının ise 18 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde 20 adreste 31 ekip ve 78 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında ’hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığı ihlali’, ’mala zarar verme’ suçlarından 18 ayrı yakalama emri ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan K.Ç. isimli kadın, hakkında ’hırsızlık’ suçundan 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan P.K. isimli kadın, hakkında ’hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., hakkında ’nitelikli yağma’ suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile birlikte 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.