2 yıldır kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Zeynep, hayatını kaybetti

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Aktar’a yaklaşık 2 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedavi altına alınan küçük Zeynep, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Zaman zaman sağlık durumu iyiye gitse de son dönemde durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Durumunun kritikleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılan Zeynep Aktar, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zeynep Aktar’ın vefatı, ailesi başta olmak üzere yakınları ve ilçe sakinlerini yasa boğdu. Küçük yaşta hayata veda eden Zeynep’in cenazesinin, Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.