2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs yakalandı.

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  • 17.07.2023 23:19
  • Güncelleme: 18.07.2023 09:32
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2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs yakayı ele verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından da aranması bulunan ve 2 yıldır sahte kimlik kullanan Ş.T. yakalandı. Şahsın yakalanmamak için farklı farklı adreslerde kaldığı öğrenildi.

Çalışmalarda "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. de yakalanırken, D.T. ve R.G.’ye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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