20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından T.B ve T.E. isimli şahısların iş yerlerine yapılan operasyonda 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde T.B ve T.E. isimli şahısların iş yerlerinde yapılan arama neticesinde 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.

