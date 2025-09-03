20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde T.B ve T.E. isimli şahısların iş yerlerinde yapılan arama neticesinde 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.