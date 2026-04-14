20'lik dişler her zaman çekilmeyebilir, ağızda kalması faydalıdır

Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Mehmet Safa Özyalçın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında “Sağlıklı Gülüşler” programına katılarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Mehmet Safa Özyalçın, 20’lik dişlerin her zaman çekilmesinin gerekmediğini ve ağızda tutulmasının faydalı olacağını belirterek, “20’lik dişler her zaman çekilmek zorunda değil. İlla ki çekmek zorunda değiliz. 20’lik dişler eğer fonksiyon görüyorsa, herhangi bir gömülülük durumu yoksa çekilmesi gerekmeyen, fonksiyona katıldığı sürece ağızda tutulmasının faydalı olacağı dişler. Ama burada çekime ihtiyaç duyacağımız bazı durumlar var; tam çıkamadığı durumlar, yarım çıkabildiği durumlar. Bunlar bizim çekim için ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yarım çıktığı zaman çene içinde kalan dişin, çene içinde kalan parçası üzerinde bir diş etiyle, bazen bir kemikle geri kalan kısmı da ağız dışında olarak var oluyor. Burada ağız dışında olan kısmından içeriye doğru yiyeceklerin birikmesi, o bölgede sürekli tekrarlayan bir enfeksiyon oluşumu bizim zamanla o bölgede çene kistleri oluşumuna öncülük edebiliyor. O yüzden 20’lik dişleri biz kontrol altında sürekli tutmalıyız. 6 ayda bir kontrol muhakkak etmeliyiz. Aslında bütün diş kontrollerini yapmak için 6 ayda bir muayene kontrol şart. Ama 20’lik dişlerin özelinde konuşacak olursak; özellikle 'ne zaman çekilmeli?' sorusu genellikle 18 yaşına doğru 20’lik dişlerin bizim artık çıkıp çıkmayacağını anlayabileceğimiz yaş skalası oluyor. Genelde 20 yaşına doğru da hemen hemen fonksiyonuna varıyor. Çoğunlukla biz açısına bakarak çıkabileceğini veya çıkmayacağını öngörebiliyoruz. İllaki son raddeye kadar beklemek bence doğru değil çünkü yanındaki dişin köklerine baskı uygulayabiliyor, yanındaki dişe yiyecek tutulumunu arttıracak şekilde yarım çıkabiliyor. Bu da yanındaki dişi, hemen bir önündeki dişi çürütebiliyor. Bu sefer '20’lik dişi çekelim mi çekmeyelim mi?' sorusundan ziyade aynı anda iki dişi birden kaybetme sorusu gündeme geliyor. Dolayısıyla daha büyük bir zarar söz konusu olabiliyor. Burada 20’lik dişleri, kökleri çok fazla çene sinirine yaklaşmadan, eğer çıkamayacağını görüyorsak almayı doğru buluyoruz” şeklinde konuştu.