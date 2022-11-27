20 Liraya düşen hamsi kapış kapış gitti

Yozgat'ta balık sezonun açılmasıyla daha önce kilogramı 40 liradan satışa sunulan hamsi 20 liraya düşünce vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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  • 27.11.2022 11:57
  • Güncelleme: 27.11.2022 11:57
20 Liraya düşen hamsi kapış kapış gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta balık sezonun açılmasıyla daha önce kilogramı 40 liradan satışa sunulan hamsi 20 liraya düşünce vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat’ta önceki haftalarda kilogramı 40 liraya satılan hamsinin fiyatı havaların soğumasıyla 20 liraya kadar düştü. Fiyatlar düşünce kentte vatandaşlar daha ucuz balık yemek için balıkçı tezgahlarının yolunu tuttu. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Hamsinin kilogramını bu hafta 20 liraya kadar düşürdüklerini söyleyen balıkçı esnafı Eşref Özcan Açıkgöz, “Balıklarımızı günlük taze olarak tezgahlarımızda satışa sunuyoruz. Hamsinin kilogram fiyatını 40 liradan 20 liraya düşürdük. Hamsileri günlük olarak Samsun’dan getiriyoruz. Burada müşterilerimizin tercihine göre temizlenmiş balık ya da temizlenmemiş olarak ta satışını yapıyoruz. Dün itibariyle de kar ve soğuklar başladı. Karın düşmesi balığın daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şuan hamsi fiyatının 20 lira olması dolayısıyla vatandaşlarımız tercihini hamsiden yana kullanıyor.” dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Aydın ise fiyatların gelecek haftalarda daha da düşmesi gerektiğini belirterek fiyatların düşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tezgahlarda satılan diğer balık çeşitleri ise somon 120, alabalık 80, palamut 55, levrek 155, çupra 120 liradan satışa sunuluyor.

İHA

Kayseri Gündem
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