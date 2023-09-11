20 Milyon öğrenci için okul zili çaldı

MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Bugün başlayan eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak 2024 Cuma günü tamamlanacak. 13 Kasım 2023’te ise birinci dönemin ilk ara tatili olacak.