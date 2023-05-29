20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda son etap olan 30 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında yol çizgilerini de çekerken, 20 milyon TL maliyetli yol yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

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  • 29.05.2023 11:47
  • Güncelleme: 29.05.2023 14:08
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20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nda son etap olan 30 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında yol çizgilerini de çekerken, 20 milyon TL maliyetli yol yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ulaşım konusunda, şehrin ulaşım ağını arttırmak ve doğu-batı hattında daha konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçık Bulvarı’na bağlayacak yolun çizgileri de çekildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçık Bulvarı’na bağlayacak olan ve toplam 7 kilometre uzunluğundaki yolun 2 bin 700 metrelik son etabı tamamlanıyor. Asfalt seriminin ardından yol çizgileri de çekilerek çalışmalarda sona gelinen, 7 kilometre uzunluktaki Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın 2 bin 700 metrelik son etabının da tamamlanması ile Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacak.

Şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçık Bulvarı’na bağlayacak olan yol için 15 bin ton asfalt kullandı. Altyapı, üstyapı, taşkın kanalları üzerine yapılan köprüler ve yol yapım işleri için de harcama yapılan yolun yatırım bedeli ise yaklaşık 20 milyon TL oldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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