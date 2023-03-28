20 milyonluk vurgun dosyası davasına devam edildi

 Kayseri'de kendilerini 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' olarak tanıtıp tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek dolandırıcılık ile 30 kişiden 20 milyon TL vurgun gerekçesiyle Ü.S.Ö. ile diğer sanıklar hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi.

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  • 28.03.2023 16:43
  • Güncelleme: 28.03.2023 16:43
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20 milyonluk vurgun dosyası davasına devam edildi

19 Mart 2019 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp belirledikleri iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün başında olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ü.S.Ö. ile tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. 

TUTUKLU SANIK Ü.S.Ö.: ŞİKAYETÇİYİM
20 milyon liralık vurgunla vergi rekortmeni olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ü.S.Ö. duruşmaya  SEGBİS ile katıldı. Ü.S.Ö. İ.B. ve İ.B. kardeşler ile amcaları B.B.’nin kendileri ile alışveriş yaptığını belirterek aralarındaki senetin gerçek olduğunu belirtti ve şikayetçi olduğunu söyledi. 

MÜŞTEKİ SANIK İ.B.: Ü.S.Ö BİZE KARŞI SAHTE SENET DÜZENLEDİ
Mahkemede hem müşteki hem de tutuksuz sanık olarak bulunan İ.B., “ Ü.S.Ö. yanında çalışan V.Ç. ile sahte senet düzenlemiş. Otogalerisine gittik Ü.S.Ö. yoktu. V.Ç. düzenledikleri senedi Ü.S.Ö.’nün düzenlettiğini geri çekemeyeceğini söyledi. Ü.S.Ö. hala hapiste ve bize tehdit mektupları gönderiyor” dedi.
Mahkeme heyeti Ü.S.Ö.’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1ha

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