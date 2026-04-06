20 yıl hapis cezası ile aranan firari narkotik madde ile yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F (38) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyon neticesinde ; Hırsızlık suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, şahsın saklandığı adreste; 7,37 gram narkotik madde de ele geçirildi. H.F(38) için ayrıca hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma veya Bulundurma" suçundan gerekli adli işlemler de başlatıldı.