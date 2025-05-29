20 Yıl Önce Rahmeti Rahmana Yürüdü: İlim ve Eğitimle Geçen Bir Ömür

Zeki Soyak, 10 Kasım 1938 tarihinde Kayseri’nin Süksün Kasabası’nda dünyaya geldi. Temel eğitimini burada aldıktan sonra, babasının kararlı desteğiyle Kayseri’de yeni açılan İmam Hatip Okulu’na kaydoldu. 1959 yılında, bu okuldan ikinci dönem mezunu olarak ayrıldı. Mezuniyetinin ardından Yeşilhisar İlçesi’nin Kesteliç (Gülbayır) köyünde vekil öğretmenlik yapmaya başladı ve kısa süre sonra Kayseri il merkezine imam olarak atandı.

1960 yılında Polatlı Topçu Okulu’nda yedek subay olarak askerlik görevine başladı ve 1961 yılında Bitlis’te bu görevini tamamladı. Kayseri’ye döndükten sonra, Çifteönü Mahallesi’ndeki Ali Hoca Mescidi’nde imamlık yapmaya başladı. İmamlık görevine devam ederken, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yükseköğrenime başladı. İlk iki yıl Kayseri’de ikamet etmesine rağmen, daha verimli bir eğitim için imamlık görevini Fatih Şehremini Mahallesi’ndeki Şeyh Muslihiddin Camisi’ne naklettirerek İstanbul’a taşındı. 1967 yılında yüksek öğrenimini tamamladı.

Cemaatinin İstanbul’da kalma taleplerine rağmen, Zeki Soyak, doğup büyüdüğü şehre ve insanlara hizmet etmek amacıyla Kayseri İmam Hatip Okulu’na öğretmen olarak tayin edilmek istedi. 1971 yılına kadar burada öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu, aynı zamanda Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslam Tarihi dersleri verdi.

1971 yılı başında, Kayseri İmam Hatip Lisesi’nden hocası olan dönemin Din Öğretimi Genel Müdürü Mustafa Çinkılıç tarafından Bursa İmam Hatip Lisesi’ne müdür olarak atanmak istendi. Ancak idari bir hata sonucu Urfa İmam Hatip Okulu’na müdür olarak tayin edildi. Urfa’da yeni bir çevreye adım atan Soyak, burada Urfa Müftüsü Halil Günenç gibi değerli isimlerle yakın ilişkiler kurarak, öğrenciler, veliler ve esnaflarla kaynaşarak dostluklar geliştirdi. Dört yıl sonra, 1974 Eylülünde Nevşehir İmam Hatip Okul Müdürü olarak göreve başladı.

Nevşehir halkının sevgi ve saygısını kazanan Zeki Soyak, burada dört yıl boyunca görevini başarıyla sürdürdü. Ancak 1978 yılında ideolojik önyargılar nedeniyle haksız muamele ve baskılara maruz kaldı. Kendi isteğiyle öğretmenlikten ve memuriyet görevinden istifa etti. İslami hizmetleri istişare ile yürütmeyi ilke edinen Soyak, Nevşehir esnafıyla yaptığı değerlendirmeler sonucunda, başlattığı hizmetlerin kesintiye uğramaması için memleketi Kayseri’ye dönmeyerek ve Nevşehir’de kalmaya karar verdi. Geçimini sağlamak amacıyla birkaç iş yerinin muhasebe defterini tutarak yaşamını sürdürdü, fakat eğitime ve İslam’a hizmete devam etti.

Zeki Soyak, 1975 yılında 13 öğretmen arkadaşıyla birlikte Mefkûreci Öğretmenler Derneği’ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. Bu dernek, Anadolu’nun küçük bir ilinde kurulmasına rağmen, kısa sürede Türkiye’nin birçok il merkezinde 120’den fazla şubeye ulaştı. Ancak, 12 Eylül darbesi sonrası tüm dernekler kapatıldı. İslami hizmetlere kararlı bir iradeyle devam eden Zeki Soyak, Enderun Eğitim Vakfı gibi birçok hayır kurumunun da öncüsü oldu. 1992 yılında İlkadım Dergisi’ni yayımlamaya başladı ve 1993 yılında ART-FM adıyla başlayan radyo yayıncılığı, günümüzde ENDERUN-FM olarak tüm dünyaya ulaştı.

Zeki Soyak, ilim, fikir ve edebiyat alanında da önemli çalışmalar yürüttü. İlkadım Yayınları aracılığıyla 15 bilimsel ve düşünsel eser yayımladı. Bu eserler arasında “Fazilet Toplumu”, “Mefkûre”, “Ölçüler Dengeler” ve “Nebevi Ahlak Eğitim Rehberi” gibi önemli kitaplar bulunmaktadır.

Zeki Soyak, 29 Mayıs 2005 tarihinde Kayseri’de vefat etti. “Âlimler peygamberlerin varisleridir” hadis-i şerifinin müjdesine nail olmak için kendisini ilim ve eğitime adayan Zeki Soyak’ın en önemli mirası, Peygamberimizin (SAV) nebevi eğitim metoduyla yetiştirdiği binlerce talebesidir.