20 yıllık projeye tahliye davası

Nevşehir'in Ürgüp Belediyesi, taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle ilçesinin gözde projelerinden 'Kayakapı Projesi'nin yatırımcısına tahliye davası açtı.

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  • 01.12.2022 12:09
  • Güncelleme: 01.12.2022 12:09
20 yıllık projeye tahliye davası

Davanın ilk duruşması, Ürgüp Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada, Ürgüp Belediyesi avukatları, 20 yıllık Kayakapı Projesi’ni üstlenen firmanın şartlara uymadığını gösterir belgeleri mahkemeye sundu. Belediye avukatları, kamunun zarar ettirildiği ve bu durumun Sayıştay denetçileri tarafından da tespit edildiğini belirti. Geriye dönük kira güncellemesi ve yüklenici firma Kayakapı Turizm Yatırım A.Ş’nin tahliye edilmesi istendi. 

Yargılama sonunda mahkeme, dosyadaki eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KAYAKAPI PROJESİ NEDİR?

Ürgüp Belediyesi tarafından 20 yıl önce, ilçenin tarihini ve Ürgüplünün tarihteki sosyal yaşantısının ihya edilmesi amacıyla hazırlanan Kayakapı Projesi’nde aradan geçen 20 yıla rağmen yüklenici firmanın projeyi tamamlamadığı ve adeta sosyal bir proje olmaktan çıkıp bir şirketin ticari amaçlı rantına dönüştüğü iddia edildi. Proje kamsamındaki alanda, Ürgüplülere ait, 230 kayadam, 45 yığma taş, 56 karma (kayadam+yığma) ve 90 tanımlanamaz harabe şeklinde toplam 421 yapının Kayakapı’nın kendine özgü mimarisi ile doğal dokusu kültürel ve beşeri öğeler ile yoğrularak eski konut dokusunda konaklama imkânı oluşturulması amaçlanmıştı.  

2002 yılında, ihaleyi Yusuf Mehmet Örnek’in şirketi almasına rağmen, daha sonra şirketi, Ürgüp belediye meclisi olan iş ortağı Mustafa Dinler’e devretti. Ürgüp halkı, Belediye meclis üyesi olan Mustafa Dinler hayatta iken, dedikodu çıkmasın diye ihaleyi Yusuf Mehmet Örnek’e aldırdığını, sonrasında şirketi devir alarak projenin sahibi olduğunu iddia ediyor.
2002 yılında yapılan ihaleye tek şirket katılmış, ihale aynı gün onaylanmış ve ihale sözleşmesi, Ürgüp’te noter olmasına rağmen, Avanos noterliğinde tasdik edildi. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BELLİ DEĞİL

49 yıllığına kiralaması yapılan sözleşmenin, süresinin ne zaman başladığı, ya da başlayacağı belli değil. Kira süreci, inşaatlar bitince başlar maddesi ihale sözleşmesine eklenmiş. Yirmi yıl geçmesine rağmen hala inşaatlar bitmemiş. Yani, 49 yıllığına yapılan sözleşmenin kira süreci, aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala başlamamış.

KAYAKAPI’DA SADECE TİCARİ ALANLAR YAPILMIŞ

Kayakapı Projesi’ni üstlenen şirketin, sözleşme şartlarına aykırı davranarak, kilise, sosyal alanlar, müze gibi yerlerin inşaat ve restorasyonunu yapmayarak, sadece gelir elde edeceği konaklama alanlarını yaptığı öne sürüldü. Projenin amaçlarından olan doğal dokusu kültürel ve beşeri öğeler ile yoğrularak eski konut dokusunda konaklama imkânı oluşturulmasının ortadan kaldırıldığı belirtildi. Projeyi yürüten firma tarafından, Ürgüplülerin proje bölgesinde bulunan aile mezarlarına ziyaretine dahi izin verilmediği ve halkın atalarından kalan evlerini göremediği iddia edildi.

1ha

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