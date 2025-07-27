200 bin lira maaşlı patron milletveili CHP'li Genç de dert yandı: 'Herkesin ortak derdi geçim'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ederek, “İktidar yetkilileri her ne kadar enflasyon düşüyor dese de, fiyatlar düşüyor dese de çarşıda, pazarda, markette biz bu düşüşü görmüyoruz. Nereye gitsek, kimle temasa geçsek herkesin ortak derdi geçim, geçim, geçim. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde, emeklinin 16 bin 800 lira maaş aldığı bir yerde geçen yılla bu yıl arasındaki fiyatları mukayese ettiğiniz zaman korkunç fiyat artışları var” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ederek, “İktidar yetkilileri her ne kadar enflasyon düşüyor dese de, fiyatlar düşüyor dese de çarşıda, pazarda, markette biz bu düşüşü görmüyoruz. Nereye gitsek, kimle temasa geçsek herkesin ortak derdi geçim, geçim, geçim. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde, emeklinin 16 bin 800 lira maaş aldığı bir yerde geçen yılla bu yıl arasındaki fiyatları mukayese ettiğiniz zaman korkunç fiyat artışları var. Kiraz geçen yıl 130 TL'ymiş 600 TL'ye çıkmış, vişne 70 TL'den 220 TL'ye çıkmış, domates 30 liradan 50 TL'ye çıkmış. Fiyatlarda yüzde 360, yüzde 200, yüzde 100 civarında artış var. Bu şartlarda insanlar bırakın kırmızı eti, beyaz ete de ulaşamıyorlar, tavuk, balık. Bunları da geçtik artık sebze ve meyveye bile ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Ama bunun tek nedeni enflasyon değil. Uygulanan yanlış tarım politikaları, uygulanan yanlış maliye politikaları. Hızla buna bir çözüm getirmesi lazım iktidarın. Vatandaşın derdine çözüm bulması lazım. Eğer çözüm de bulamayacaklarsa vatandaş ilk sandıkta gereken cevabı onlara verecektir. AKP gidecektir, Cumhuriyet Halk Partisi gelecektir” İfadelerinde bulundu.