200 gram ekmek 5 liraya yükselecek

 Kayseri'de 4 liraya satılan 200 gram somun ekmeğe, zam gelmesi bekleniyor. 5 liraya yükselmesi ve aynı oranda diğer unlu mamullere de yansıması beklenen zamlı tarifenin, valilik onayından sonra kesinleşmesi bekleniyor.

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  • 10.01.2023 18:02
  • Güncelleme: 10.01.2023 18:02
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200 gram ekmek 5 liraya yükselecek

Artan un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebinde bulundu. Kayseri Fırıncılar Odası ve Kayseri Ticaret Odası 16. Komite’nin (Unlu ve Sütlü Gıda Ticareti) zam talebi, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve meslek temsilcilerinin olduğu komisyonda değerlendirildi. Görüşme sonunda zam talebi kabul edilerek karara bağlandı. 

Zamla birlikte 200 gram ekmeğin 4 liradan 5 liraya çıkacağı öğrenildi. Bu artışın aynı oranda diğer fırın ürünlerine de yansıması bekleniyor. 
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zamlı tarifenin birkaç gün içerisinde valilik onayından sonra kesinleşmesi bekleniyor. 

Kayseri’de zam öncesi ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatları şu şekilde: 
Pişmiş 200 gram somun ekmek: 4 lira
Pişmiş 180 gram pide: 4 lira
Pişmiş 360 gram çifte pide: 8 lira
Kıymalı, Peynirli 200 gram hamurdan pişirme: 5 lira

1ha

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