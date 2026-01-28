Mimar Fatih Özkan, Kayseradar canlı yayınında Geleceğe Mektuplar programına konuk olarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Özkan ev alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Yeni binalarda daireler ihtiyaç halinde 3+1, 2+1 şeklinde küçülüyor. Bu sizin ihtiyacınızla alakalı. Burada müteahhite mi bakarsınız projeye mi? Projeyi beğenip içini gezdiğiniz zaman tasarım hoşunuza gidiyorsa değerlendirebilirsiniz. Kolon ya da kirişi değerlendirmek pek teknik bir durum değil. Binanın deprem dayanım raporları, performans raporları gibi raporları isteyemeyiz ama denetleme sistemine geçiş akabinde 2019 yönetmeliğinden sonra yapılan binalarımız sağlam. Müteahhit firmalarımıza da bu konuda teşekkür ederim. Geçmişten gelen bir şey var; müteahhitler demirden, betondan olarak nitelendirilir ama ben bu tarz şeyleri Kayseri’de görmedim” diye konuştu.