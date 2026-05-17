'2020 yılı sonrası yapılan binalar daha güvenli'

İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında Yapı Gündem programında moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

Hakkomaz Şahin, vatandaşların konut alırken 2020 yılından sonra yapılmış konutları almaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak, “Bunu depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı aştıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetim varsa bu, onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011 yılından sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Villa dışındaki konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Villalarda da şöyle bir şey var. Bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir, fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için bu parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199 metrekareyi geçtiği için bunlarda ruhsatlanmış oluyor. Yani 2011 yılından sonra yapılmış bütün yapılar yapı denetimli diyebiliriz. Bu da onları güvenli hale getiriyor. Ama yapı denetim sistemi her ne kadar gelmiş olsa da başta anlaşılamaması ya da eski düzenin devam etmeye çalışması ya da yapı denetim firması ile müteahhittin organik bağı maalesef denetimde istediği sonucu vermediği de oluyor. Artı inşaatla alakalı olarak deprem yönetmeliğindeki hesaplama kriterinin değiştiğini de dikkate alınırsa 2020 yılından sonra özellikle alınmış olan ruhsatlar çok daha güvenli. Hem yapı denetimlerin müteahhitlerle olan organik bağı kesildi, elektronik dağılım sistemi geldi. Tabi şu an her ne kadar eskiye dönüşe yönelik adımlar olsa da 2020 yılından sonraki ruhsatlarda gerçekten yapı denetimde işlevini çok güzel yapabildi. Üstelik yeni deprem yönetmeliğine onaylanmış olduğu için projeler, bu aşamadan da en güncel yönetmeliğe hazır halde yapılmış, çizilmiş, tasarlanmış binalar olduğu için en güvenli binalar 2020 yılından sonra yapılan binalar olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar imkanı varsa küçük olsun ama 2020 yılından sonra yapılan bir yapı alsınlar” dedi.