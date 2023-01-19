2022'de Talas'ta bin 456 çift 'evet' dedi

Talas Belediyesi nikh memurluğu tarafından 2022 yılında toplam bin 456 nikh akdi gerçekleştirildi. Nikah sayısında bir önceki yıla göre önemli bir artış gözlemlenirken belediye tarafından 'Bir yastıkta' temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 19.01.2023 10:57
  • Güncelleme: 19.01.2023 13:49
  • 63
2022'de Talas'ta bin 456 çift 'evet' dedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi nikâh memurluğu tarafından 2022 yılında toplam bin 456 nikâh akdi gerçekleştirildi. Nikah sayısında bir önceki yıla göre önemli bir artış gözlemlenirken belediye tarafından “Bir yastıkta” temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam ediyor.

2022 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Mayıs’tan itibaren yaz ayları olurken, 289 ile en çok nikâh Ağustos ayında kıyıldı. En az nikâh kıyılan ay, 42 nikah sayısı ile kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken onu Şubat ayı izledi. 2022 yılı, kıyılan nikâh sayısında bir önceki yıl olan 2021’i geçti. Buna göre 2021 yılında toplam bin 290 çift evliliğe ilk adımı atmıştı. Bu nikahların bir kısmı çiftlerin talebi üzerine düğün esnasında gerçekleşirken bir kısmı da Tablakaya Mahallesi’ndeki Nikâh Salonu’nun bahçesinde oluşturulan açık alanda gerçekleştirildi.

TALAS’TAN ÇİFTLERE “BİR YASTIKTA KOCAYIN” HEDİYESİ

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından başlatılan “Bir yastıkta” temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere verilmeye devam ediyor. Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta’ ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tebrik mesajı bulunuyor.

Başkan Yalçın’ın imzasını taşıyan mesajda “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriliyor.

TALAS’TA RESMİ TATİLLER, NİKAH SEVİNCİNE ENGEL DEĞİL

Öte yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile resmi tatil günlerinde nikah akdi gerçekleştiriyor.

Böylece, dünya evine girmek isteye çiftler resmî tatiller gibi özel günlerde de evliliğe giden yolda ilk imzayı atabiliyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

İYİ Parti'li Özhan'dan, 'Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin' başvurusu

İYİ Parti’li Özhan’dan, ‘Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin’ başvurusu

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 'Yerel Medya Buluşmaları' gerçekleşti

Kayseri’de ‘Yerel Medya Buluşmaları’ gerçekleşti

İş hanında Sinan Ateş detayı

İş hanında Sinan Ateş detayı

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı