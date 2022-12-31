2022'de uyuşturucudan 645'i kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından 2022 yılında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen yüzlerce operasyonda 3 bin 22 şahsa işlem yaptı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 645'i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.

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  • 31.12.2022 12:44
  • Güncelleme: 02.01.2023 10:56
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2022'de uyuşturucudan 645'i kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 2022 yılında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen yüzlerce operasyonda 3 bin 22 şahsa işlem yaptı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 645’i tutuklanırken, operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. Gerek şok uygulamalarla, gerekse şafak operasyonları ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, vatandaşların zehirlenmesine izin vermedi. Özellikle okul önlerindeki uygulamaları ile vatandaşların takdirini toplayan narkotik polisleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekiplerin yıl boyunca yaptığı çalışma ve operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak", uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 3 bin 22 şahsa işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 645’i tutuklanırken, 108’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 39 kilo 184 gram kimyasal uyuşturucu, 21 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 121 kilo 25 gram esrar, 1 kilo 62 gram eroin, 4bin 504 adet extacy hap, 299 adet captagon hap, 223 gram Afyon sakızı, 1 kilo 277 gram kokain, 364 kök Hint keneviri, bin 175 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 154 adet tabanca, 83 adet tüfek, bin 195 adet fişek ve 163 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof tüfek ve 100 adet fişeği ele geçirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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