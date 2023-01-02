2022’nin en çok kazandıranı altın oldu

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın geçen sene en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2022 yılı içerisinde dolarda yüzde 41’lik artış olurken euroda ise yüzde 33’lük bir artış söz konusu oldu. Yüzde 42’lik bir artışla en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu dile getiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Yeni yılın ilk rakamlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda Kapalı Çarşıda çeyrek altın 1835 lira, 22 ayar altın fiyatı 1077 lira, has altın (24 ayar altın) ise 1115 liradan işlem görmekte. Dolar 18 lira 80 kuruştan, euro ise 20 lira 10 kuruştan işlem görmekte. Altının ONS fiyatı ise 1825 dolardan işlem görüyor. Kapalı Çarşı sakin seyrine devam ediyor. Yılbaşı itibariyle yani geçen yılın sonuyla sabit seyrini devam ettiren bir altın var. Geçen yılı da değerlendirmek gerekirse, geçen sene has altın yılbaşı itibariyle 780 liradan başlamıştı, 1115 liraya kadar yükseldi. Buda yüzde 42’lik bir artışa neden oldu. Dolar ise 13’ten 18 lira 80 kuruşa kadar çıkmış durumda. O da yaklaşık yüzde 41-42 oranında bir artış söz konusu. Diğer taraftan euroda şu anda 20,1 seviyesinde. Yılbaşı’nda 15 liraydı. Euroda da yüzde 33’lük bir artış söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘ALTININ SINIRLI OLMASI DİĞER BİRİMLERE GÖRE DEĞERİNİ ARTIRIYOR’

Altın madenin sınırlı olmasından dolayı dövize göre daha çok değerinin arttığını belirten Sarraf Gülderdi, “Yine altın yılları baz aldığımızda yüzde 40’lık bir artış ortalaması ile devam ediyordu. Bu sene ortalamanın biraz üzerine çıkarak, yüzde 42’lik bir artış görüldü. Son yılların ortalamasında yüzde 40’lık bir artış, altın için biraz daha düşüktü. Ama 2023 yılında altının yüzde 42’nin de üzerine çıkacağını yatırım tavsiyesi olmadan tahminlerimizi söyleyebiliriz. Çünkü geçen senede dövize karşı üstünlüğünü gördük. Bu keza diğer zaman dilimlerinde de hep böyle olmuştur. Altının bundan 30 sene önce ONS fiyatı, 100-150 dolarken şu anda 1825 dolara kadar çıktı. Bundan 10-20 yıl sonrada 5 bin, 10 bin dolar seviyesinde görebiliriz. Bildiğiniz üzere kâğıt para basılıyor ama altının bir basım süreci olmuyor. Altının sınırlı sayıda olduğunu biliyoruz. Bu da altını diğer birimlere göre değerini daha çok arttırıyor” şeklinde konuştu.

GÜNCEL DÖVİZ ve ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Altın: 1077 TL

Çeyrek Altın: 1835 TL

Cumhuriyet Altını (Tam Altın): 7 Bin 306 TL

Dolar: 18 Lira 80 Kuruş

Euro: 20 Lira 10 Kuruş