2022'nin En Etkili Bilim İnsanları listesinde ERÜ'den 30 Öğretim Üyesi yer aldı

Stanford Üniversitesi'nden John Loannidis ve ekibinin her yıl düzenli olarak hazırlayıp yayımladığı 'En Etkili Bilim İnsanları 2022' listesi açıklandı. PLOS Biology Dergisinde yayımlanan listede Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 30 Öğretim Üyesi de yer aldı.

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  • 06.10.2023 19:34
  • Güncelleme: 06.10.2023 19:34
2022'nin En Etkili Bilim İnsanları listesinde ERÜ'den 30 Öğretim Üyesi yer aldı

Stanford Üniversitesi’nden John Loannidis ve ekibinin her yıl düzenli olarak hazırlayıp yayımladığı , ‘En Etkili Bilim İnsanları 2022’ listesi PLOS Biology Dergisi’nde yayımlandı. Açıklanan listede Erciyes Üniversitesi’nden 30 öğretim üyesi de yer alıyor.
Listeye girmeyi başaran öğretim üyelerini tebrik eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da ERÜ’nün yeni başarılara imza atmayı sürdürdüğünü belirtti.
Yayımlanan listede yer alan ERÜ Öğretim Üyeleri şu şekilde: Abdulaziz Atabani, Ahmet Öztürk, A. Turan Özdemir, Alper Aslan, Bahriye Akay, Cem Evereklioğlu, Cengiz Duran Atiş, Ç. Vakkas Yıldırım, Derviş Karaboğa, Emrah Koçak, Erhan Albayrak, Erkan Yılmaz, Faik Bilgili, İ.Afşin Kariper, İsmail Öçsoy, Kadir Bilişik, Kanber Kara, Mehmet Doğan, Mehmet Dördüncü, M. Duran Toksarı, M. Serdar Genç, Mustafa Soylak, Nurhan Karaboğa, Okan Karahan, P. Çivicioğlu Beşdok, Recep Ulucak, Sibel Silici, Şerife Tokalıoğlu, Uğur Şahin, Veysel Aslantaş.

1ha

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