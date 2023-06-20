2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde Kayseri'den 16 firma
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma listesine Kayseri'den 16 firma girdi.
- 20.06.2023 21:02
- Güncelleme: 20.06.2023 21:02
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilk 1000 ihracatçı raporu açıklandı. Listeye bu yıl Kayseri'den 16 firma girmeyi başardı.
Listenin ilk sırasında Hes Hacılar Elektrik A.Ş., ikinci sırada Araştırmaya Katılmayan Firma, üçüncü sırada ise Re-Ma Metal San. Tic. Ltd. Şti. yer aldı.
1ha
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