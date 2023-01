2022 yılı Kayseri için bereketli geçti

Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun; yapılan yatırım ve tanıtımlarla birlikte Kayseri’de her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, 2022 yılında şehre gelen turist sayısıyla tüm zamanları geride bıraktıklarını söyledi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kent genelinde yatırımların ve tanıtımların devam etmesiyle, kente gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve projelerin tamamlanmasıyla bahar mevsiminde bambaşka bir alana bürünecek olan ’Kapadokya’nın Giriş Kapısı’ olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "2022 yılında birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların başında Soğanlı’da yapılan çalışmalar geliyor. Valimiz Gökmen Çiçek ile beraber inceleme yaptığımızda oradaki çeşitli noktalara karar vermiştik. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber iş birliği içerisinde çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdik ve hala devam ediyor" dedi.

"Bu yapılan çalışmalar bittikten sonra eminiz ki bu ilgi daha da artıracak"

"Soğanlı’da üç noktadan bahsetmek gerekiyor" diyerek sözlerine devam eden Dursun, "Birinci nokta meydan düzenlemesi olarak adlandırdığımız kısım. Bunların projesi onaylandıktan sonra ihalesi yapıldı ve uygulamaya başlandı. İnşallah oradaki çalışma da bahara bitmiş olacak. Bunun dışında bazı noktalardaki kültür varlıklarına ulaşımda patika yollar vardı. Mevsimsel olarak yağışlarda bozulabiliyordu. Bununla birlikte ziyaretçilerimiz oradaki yapılara daha rahat ulaşabilmesi için yürüyüş yolu projesi kuruldan onaylandı ve uygulamasına geçildi. Soğanlı’da bulunan Tahtalı Kilise’de hem restorasyon çalışması gerçekleştirildi hem de çevresinde düzenleme yapıldı. Önündeki tahta köprü kaldırıldı, yerine daha uzun ömürlü ve işlevsel bir köprü yapıldı. Kilisenin içerisinde de restorasyon çalışmaları başladı. Orası da sonlandıktan sonra Soğanlı’da çok sayıda oyma yapı var. Burası bittikten sonra planlamaya aldığımız başka yapılar da var. Bu yapıların en başında Karabaş Kilisesi geliyor. Bölgenin en büyük kiliselerinden bir tanesi için de proje çalışması düşünülüyor. Diğer yapılarda da sırasıyla bir proje planlaması mevcut. Tanıtımlarla bu yaz Soğanlı’ya ilgiyi çok çok artırdı. Şu anda ziyaretçi sayımızda gözle görülür bir artış var. Özellikle hafta sonları gerek şehrimizden, gerek şehir dışından gerekse yabancı olsun çok sayıda ziyaretçi ağırladık. İlgi güzel. Bu yapılan çalışmalar bittikten sonra eminiz ki bu ilgi daha da artıracak. Gelen kişi sayısı da bunu gösteriyor. Hatta yazın bölgeye karavanla gelen çok sayıda insanlar var. Geldiklerinde orada 3-4 gün zaman geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda çalışmalar başladığında yürüyüş daha farklı ve konforlu hale gelecek"

Erdemli Vadisi’nde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Dursun, "Yeşilhisar’da çalışma gerçekleştirdiğimiz bir diğer alan ise Erdemli Vadisi. Malum orada da çeşitli kaya oymaları, doğal oluşum mevcut. Orada Saray Manastırı olarak adlandırılan bir yapıda temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca Erdemli’de de Soğanlı’daki gibi bir yürüyüş yolu projesi gerçekleştirdik. Valiliğimizce buranın ihalesi yapıldı ve yakın zamanda çalışmalar başladığında yürüyüş daha farklı ve konforlu hale gelecek" dedi.

İncesu ilçesindeki yapılarda restorasyonun devam ettiğini ifade eden Dursun, "İncesu’da da tarihi ve kültürel değerlerimiz mevcut. Büyük bir Osmanlı Külliyesi var, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yaptırmış olduğu. Orada da Arasta Çarşısı’nda dükkanların ihyası yapılarak hediyelik eşya satılan bir alana dönüştürüldü. Bu da ilginin artmasına vesile oldu. İncesu Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Şelaleler Bölgesi’nde çalışmalar devam ediyor"

’Şelaleler Bölgesi’ olarak nitelendirilen Yahyalı ilçesinde de düzenlemelerin sürdüğünü belirten Dursun, "Yahyalı’da şelalelere hem ulaşımın kolaylaştırılması hem çevre düzenlemesi hem de otopark gibi alanlar yapıldı. Yeşilköy Şelalesi’ndeki düzenlemeler yapıldığı zaman gerçekten o bölge de iyi bir ziyaretçi kitlesi ağırlayacak diye düşünüyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi’nde de çevre düzenlemesi yapıldı, şelaleye ulaşacak yollar düzenlendi. Otopark problemi vardı orada, otopark da yapılarak o sorun da giderilmiş oldu. Birçok çalışma yapılacak ama bu yapılan çalışmalarla beraber ilgi bölgeye giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

"Erciyes’e ilgi her geçen yıl artıyor"

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes’te de her geçen yıl ziyaretçi sayılarının arttığını vurgulayan Dursun, "Erciyes, yapılan çalışmalarla beraber her yıl daha çok ziyaretçi ağırlayan dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelmiş kış kayak merkezi. Erciyes’e geçtiğimiz hafta charter ile Polonya’dan misafirlerimiz geldi, Rusya’dan misafirlerimiz gelecek. Bunun dışında tarifeli uçaklarla gerek yurt dışından gerekse ülkemizin çeşitli noktalarından misafirlerimiz geliyor. Erciyes’e ilgi her geçen yıl artıyor. Orada modern tesisler var ve bunun yanı sıra her yıl yeni konaklama tesisleri yapılarak dağda konaklayan misafir sayımız artıyor. Bu ilgi arttıkça Erciyes’in tanınırlığı bir üst seviyeye geçiyor" şeklinde konuştu.

"Tüm yılları geçmiş durumdayız"

2022 yılının Kayseri için bereketli geçtiğinin altını çizen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; "Her yıl şehrimize gelen turist sayımıza baktığımız zaman şuanda bütün yılları geçmiş durumdayız. Gerçekten ilgi her geçen gün artıyor. Bu anlamda bereketli geçti, bundan sonra da daha bereketli olacak diye düşünüyoruz. Yatırımlar; bunun gerçekten göstergeleri ve sonuçları olacak" ifadelerine yer verdi.