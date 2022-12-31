2022 yılında Kayserispor'un karnesi

Kayserispor, 2022 yılında 39 resmi maça çıkarken 16 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da final oynadı

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  • 31.12.2022 16:40
  • Güncelleme: 31.12.2022 19:38
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2022 yılında Kayserispor'un karnesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, 2022 yılında 39 resmi maça çıkarken 16 kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda da final oynadı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 2022 yılında 39 resmi maça çıktı. 34’ü Süper Lig, 5’i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 39 maçta 16 galibiyet 7 beraberlik alan sarı kırmızılılar 16 kez de mağlup oldu. Süper Lig’de Galatasaray’ı yenerken Fenerbahçe ve Beşiktaş’a mağlup olan Kayserispor, son şampiyon Trabzonspor ile oynadığı lig maçlarını da kazanamadı. Türkiye Kupası serüveninde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u eleyerek finale yükselen Kayserispor, Sivasspor’a 3-2 yenilmiş ve kupayı kazanamamıştı. Kayserispor’un 2022 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında aldığı sonuçlar:

Kayserispor-Altay 1-0

Adana DS-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Trabzonspor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 2-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

Göztepe-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-3

Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Yeni Malatya 3-0

Sivasspor-Kayserispor 2-1

-

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-İstanbulspor 1-0

Başakşehir-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Giresunspor 3-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Antalyaspor 1-0

Hatayspor-Kayserispor 0-4

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Ümraniyespor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Galatasaray 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Adana DS 2-2

Gaziantep-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Alanyaspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor’un 2022 yılında oynadığı Türkiye Kupası maçlarında aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

Beşiktaş-Kayserispor 1-2

Trabzonspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Trabzonspor 4-2

Kayserispor-Sivasspor 2-3

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İHA

Kayseri Gündem
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