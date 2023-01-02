2022 yılında meclis uyum içinde çalıştı

İlçede vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için uyum içinde çalışmaya devam eden Melikgazi Belediyesi’nde 2022 yılında alınan 260 Meclis kararının 221’i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 90’ın üzerinde birliktelik sağlandı.

Melikgazi’ye en iyi hizmetleri kazandırmanın gayretiyle tüm meclis üyeleriyle birlik içinde çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’mize değer katan çalışmalarımızı ve projelerimizi Meclis üyelerimiz ile uyum içinde görüşerek karara bağladık. Melikgazi Belediyesi 260 meclis kararı ve 3204 encümen kararını alarak gerçekleştirdik. Melikgazi’de alınan kararların yüzde 90’ı uyum ve işbirliği içinde alınıyor. Belediye Meclisi olarak 2022 çalışmalarımızı birlikte tamamladık. Daha yaşanabilir, daha nezih bir Melikgazi’yi güzel yarınlara taşıma noktasında ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalıştık, çalışacağız. Gönül belediyeciliğini kendimize yol haritası olarak belirlediğimiz Melikgazi’de hizmet etmeye vatandaşlarımız için üretmeye devam edeceğiz. Tüm Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarımıza çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetlerimiz, plan ve projelerimizde Meclis kararları ile Encümen kararların büyük katkısı vardır. 2022 yılı yatırımların temelini attığımız yıl oldu. 2023 yılı ise yeni hizmetlerimizin açılışını yaptığımız yıl olacak" dedi.