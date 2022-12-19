'2023, altında parlak bir yıl olacak'

Altın piyasasında veri akışının hızlı olduğu bir haftanın geride kaldığını belirten Sarraf İhsan Gülderdi, 2023 yılının altın açısından parlak bir dönem olacağını söyledi.

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  • 19.12.2022 18:47
  • Güncelleme: 19.12.2022 18:47
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'2023, altında parlak bir yıl olacak'

Gülderdi, “Dünya konjektörüne de baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin emtiaya olan büyük talebi altında yukarı yönlü hareketlere neden olacak” dedi. 

Uzmanlar, çeyrek altının 2023 yılında da yükselişini sürdüreceğine işaret ediyor. Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası’nın faiz kararlarını açıklamadan önce piyasaların beklentiyi satın aldığını söyledi. Gülderdi: “Veri akışının hızlı olduğu bir haftayı geride bıraktık. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası ve Amerika’nın enflasyon rakamları açıklandı. Bunun öncesinden zaten piyasalar beklentiyi satın almıştı. İki bankada 50 baz puanlık artışa gitti. Bundan önceki açıklamalarında 75 baz puan kadar artış söz konusuydu, ama biraz daha faiz artırımında azaltmaya gittiler diyebilirim. Özellikle Amerika’da da enflasyon rakamları son 15 yılın zirvesini gördü. Beklentilerin altındaydı ama yine de bu Amerika için son yıllarda çok yüksek rakamlar” şeklinde konuştu. 
 
2023’te altın için parlak bir sene olacağını vurgulayan Sarraf Gülderdi, “Euro’nun dolar karşısında biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 19,90 seviyesinden Euro işlem görürken, 18,75 seviyesinden dolar işlem görmekte. Has altın geçen hafta zirveyi görmüştü. 1100 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda 1090 liraya kadar gevşedi. Ama bu ani yükselişlerin geri çekilmesi, bir yatırım tavsiyesi olmadan yönünü yukarıya çevireceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonu itibariyle çok rahatlıkla 1100’ü geçeceğini tahmin edebiliyoruz. 2023 yılının altın yılı olacağını öngörüyoruz. Dünya konjektörüne de baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin emtiaya olan büyük talebi altında yukarı yönlü hareketlere neden olacak. ONS’un 2000 dolar üzerinde olacağını görüyoruz. Şu anda Kapalı Çarşı'da çeyrek altın 1790 lira, 22 ayar altın 1050 lira, has altın ise 1090 liradan işlem görüyor. 2023 yılında bunun daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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