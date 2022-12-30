2023, Kocasinan'da 'projeler yılı' olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 2023 Yılı’nın Kocasinan’da projelerin yılı olacağını belirterek, “Kocasinan olarak bu zaman kadar olduğu gibi Cumhuriyet’in 100. yılında da Türkiye Yüzyılı’nın inşasına büyük katkı sağlayacağız” dedi.

Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti. 2022 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “2023 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız. 2023 yılı, Kocasinan’ın yılı olacak. Bu zamana kadar olduğu gibi Cumhuriyet’in 100. yılında da Türkiye Yüzyılı’nı inşasına büyük katkı sağlayacağız” dedi.

“Kocasinan için çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern, daha temiz ve daha yaşanabilir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Kıymetli hemşehrilerim, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da her alanda hemşehrilerimize hizmet vererek, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman milletimizin yanındayız. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak geleceğin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız içindir. Evlatlarımızın, daha güzel yarınlarda yaşamaları için çalışıyor ve gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar ve gayretler onların güçlü ve büyük Türkiye’de yaşayabilmelerini sağlayacaktır. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için çalışmaya üretmeye ve Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2023 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, marka ve model şehir olan Kayseri’yi yapılan hizmetlerle daha ileriye taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.