2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

Özellikle de resmi bayram günleri ile Ramazan ve Kurban bayramlarının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Kamu kurumları, özel sektör, okul ve üniversitelerin kapalı olacağı bugünlere plan yapanlar için ‘2023’te hangi günler tatil?’ sorusunun cevabını derledik.

2023 senesi resmi ve dini tatil günleri şu şekilde;

1 OCAK 2023 – YILBAŞI TATİLİ

Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak, Pazar günün denk geliyor. Yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak isteyenler bu günde Erciyes’e çıkarak kayak tatili yapabilir ya da evlerinde vakit geçirebilir.

21 - 23 NİSAN 2023 - RAMAZAN BAYRAMI ve 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI BİRLEŞİYOR

21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü son bulacak. Arife günü ise 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Yarım gün tatil olan arife günü ile birlikte Ramazan Bayramı tatili hafta sonuyla birlikte 3 buçuk gün oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da, Ramazan bayramının son günüyle birleşiyor. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı bu günlerde vatandaşlar aileleri ile birlikte güzel bir tatile çıkabilir, aile büyüklerine ve akrabalarına bayramlaşma ziyaretine gidebilir veya ailesiyle birlikte doğa ile iç içe vakit geçirip, piknik yapabilir.

1 MAYIS – EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

İşçi Bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile beraber tatil 3 gün sürecek.

19 MAYIS 2023 - ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşince 3 gün sürecek olan tatil, vatandaşlara kısa süreli dinlenme fırsatı sunacak.

28 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2023 - KURBAN BAYRAMI

28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Arife günü ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yarım gün tatil olan arife günü ile birlikte Kurban Bayramı tatili 5 buçuk gün olacak. Hafta içinde kalan 1 buçuk günün de hükümetin vereceği karar ile tatil olması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyor. 9 günlük tatilin olması halinde havaların da iyice ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar tatile çıkabilir, doğa ile iç içe piknik yapabilir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Cumartesi gününe denk geliyor. Pazar günü ile birlikte 2 gün olan tatilde vatandaşlar iş yorgunluğunu atmak için evinde dinlenebilir veya kısa bir tatile çıkabilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam orta gününde olan tatili fırsata çevirmek ve iş stresini bir kenara bırakmak isteyen vatandaşlar bugünü günübirlik tatil, piknik veya dinlenme ile geçirebilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim Cuma günü de öğleden sonra yarım gün tatil olması nedeniyle 29 Ekim tatili 2 buçuk güne çıkıyor. Havaların biraz daha soğumaya başladığı bugünlerde vatandaşlar, Kayseri’nin eşsiz sonbahar güzelliklerinin yaşandığı Ortaseki Ormanları, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Örenyeri gibi hem tarihi hem de turistik yerlere giderek tatilin keyfini çıkarabilir.

2023 takvimine göre, resmi ve dini bayramlar nedeniyle tatil sayılan gün sayısı toplamı 15 buçuk gündür. Tatil süresi, ek izinler ve hafta sonu ile birleştirildiğinde daha da artabilir.