2023 yatırımları masaya yatırıldı

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması için düzenlenen 2023 yılı 3’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “Toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılının 3’ üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısını, 2023 yılının ilk altı ayında yapılan yatırımlar ve devam eden projelerin değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için yapmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Çiçek ayrıca toplantıda, kurum kuruluşların 2023 yılı ilk altı ayda yapmış olduğu çalışmalar ile 2024 yılı yatırım tekliflerinin ve koordinasyonu gerektirecek hususların değerlendirileceğini belirtti.

Vali Çiçek’in yapmış olduğu genel değerlendirmenin ardından, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri’de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.