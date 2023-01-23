Altın hafta başı itibariyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Has altının geçen haftayı bin 186 lirayla kapattığını anımsatan Sarraf İhsan Gülderdi, “Şu anda bin 189 liradan yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ONS’u bin 930 dolara kadar yükseldi. Bildiğiniz üzere geçen hafta bin 920 ile kapatmıştık. Parite yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Euro ONS’la birlikte yukarı yönlü devam ettiriyor. Bunun en büyük etkisi gelişmekte olan ülkelerin altına olan arzı idi. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi” ifadelerini kullandı.

‘EKONOMİK KRİZİN OLDUĞU DURUMLARDA RESESYON OLUR’

Çin’in de hazinesinde, Amerika’dan daha çok altın bulunduracağını duyurduğunu aktaran Gülderdi, Çin’in altın alımının dünya üzerindeki ONS fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdiğini vurguladı. Sarraf Gülderdi “Dünya üzerinde ekonomik krizlere bağlı bir resesyon (durağanlık) beklentisi var. İnsanlar bu durumda güvenli liman olan altına yatırım yapar. Bu da altın fiyatlarının artmasına neden olur. Yatırım tavsiyesi olmadan 2023 yılının altın yılı konusunda ekonomistlerin, grafikerlerin söylemleri var. Altın 2023 yılında ONS bölgesinde 2 bin 400, has altının TL cinsinden bin 800-900 bandında olacağı söyleniyor. Bu da çeyrek altının aşağı yukarı yılsonunda 3 bin 500 lirayı görmesi anlamına geliyor. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum, 2023 yılı altın yılı olacak” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI

22 ayar has atın: 1150 TL,

Çeyrek altın: 1955 TL,

Dolar: 19,01 TL,

Euro: 20,80 TL.