2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığı duyurulurken, Kayseri İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada da, vatandaşların kesin kayıt tarihlerine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

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  • 14.03.2023 13:10
  • Güncelleme: 14.03.2023 13:19
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2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığı duyurulurken, Kayseri İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada da, vatandaşların kesin kayıt tarihlerine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2023 Yılı hac kesin kayıt işlemlerinde, organizasyon tercihi, havalimanı seçimi, hac konaklama ve oda tercihleri işlemleri 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Şeref Dindoruk, “İlimizde daha önceki yıllarda kayıtlı olan, 50 bin 258 hacı adayımız var. 2023 yılı itibari ile ilk defa kayıt olan hacı adayımız ise, 4 bin 299 hacı adayımız var. Toplam 54 bin 557 hacı adayımız hacca gitmek isteği ile kayıtlı. Bunlardan bazılarının 2020 yılında kesin kayıtları çıkmıştı. Ancak pandemi dönemi itibari ile 2020 ve 2021 yılında Sudi Arabistan yönetiminin aldığı karar ile hac yapma olanağı olmadı. Bu yıl kuraya giren Diyanet ve acente olarak toplam 850 hacımız kesin kayıt hakkı kazanmış durumda. Hem acente hem Diyanet olarak ise toplam da bin 650 hacı adayını hacca göndereceğiz. 8 Mart 2023 tarihinde malum olduğu üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından noter huzurunda bilgisayar ortamında hac kuraları çekilmişti. Bunun neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarımız bu yıl ilk kez e devlet üzerinden hac organizasyonuna girerek kendi tercihlerini yapacaklar. Diyanet ile gitmek istiyorlarsa Diyanet ile acente ile gitmek istiyorlarsa acente tercihini yaparak konaklama tiplerine kadar kendi tercihlerini belirtebilecekler. Kesin kayıt hakkı elde etmiş olan bu hacı adaylarımız 13 Mart 24 Mart tarihleri arasında tüm işlemlerini tamamlayarak ve ücretlerini peşin veya taksitli yatırarak, kesin kayıt işlemelerini yaptırmak zorundalar. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan hacı adaylarının hakları yanmış oluyor. Bu sebeple hacı adaylarımızın belirtilen süreler içinde mutlaka işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu hususta Kayseri İl Müftülüğümüz hacı adaylarımızın her türlü sorularına ve isteklerine yardımcı olacaktır” dedi.

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İHA

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