2023 Yılının İlk Konserinde Duygusal Anlar Yaşandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu 'Türkülerle Anadolu' temalı konser verdi. Türk Halk Müziği Korosunca icra edilen eserler izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

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  • 05.01.2023 14:04
  • Güncelleme: 05.01.2023 14:30
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2023 Yılının İlk Konserinde Duygusal Anlar Yaşandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu; ’Türkülerle Anadolu’ temalı konser verdi. Türk Halk Müziği Korosunca icra edilen eserler izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Şefliğini Samet Mutugan’ın yaptığı, koronun ve solistlerin seslendirdiği farklı yörelere ait 25 türküden oluşan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde, 2023 yılının ilk konserinde izleyiciler koroya eşlik ederek hem çoşkulu hem de duygusal anlar yaşadı. Konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Konser sonrası konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.Şükrü Dursun; "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kültürümüzün yaşamasına, yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bizlere eşsiz duygular yaşatan Koro Şefimiz Samed Mutugan’a, saz ekibimize, koristlerimize, konserde emeği geçen bütün ekibe ve konserimize yoğun ilgi gösteren siz saygı değer konuklarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Türküleri dinleyenler koroya eşlik ederken duygusal anlar yaşadı.

Konser bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Koro Şefi Samet Mutugan’a çiçek takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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